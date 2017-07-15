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    Громадные средства Януковича в китайских банках достались РФ – эксперт

    Тема:

    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (636)

    (обновлено: )35302
    Беглый президент Виктор Янукович украл гораздо больше, чем удалось у него заморозить в банках, тем более в отечественных. Об этом в эфире "ГС" напомнил политолог Александр Палий.
    Политолог, историк Александр Палий
    Facebook Александра Палия

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко рассказал, как распределят "деньги Януковича".

    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Дело Януковича: глубокая защита или умелая контратака?
     В частности, речь идет о части арестованных в госбанках Украины активов ряда соратников четвертого президента Украины. Так, почти 1 млрд гривен пойдет на нужды Нацполиции. Кроме того, деньги получат и Министерство обороны (4 млн гривен), Нацгвардия (200 млн гривен), Главное управление разведки Минобороны (60 млн гривен), Администрация Госпогранслужбы (700 млн гривен), а также Управление госохраны (60 млн гривен). Часть средств пойдет и на социальные выплаты.

    Насколько значительна распределенная сумма, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Александр Палий.

    "Я думаю, что большинство понимает, что Виктор Янукович больше украл, чем у него удалось в банках заморозить, тем более в отечественных. Потому что, как мы знаем, перед побегом он ездил в Китай, китайские банки не сотрудничают ни с кем по выдаче, т.е., фактически он занес в китайские банки громадные деньги, и, скорее всего, россияне их из него или уже выдавили или выдавливают", — высказал мнение Палий.

    Как ранее сообщил пресс-секретарь экс-президента Юрий Кирасир, если за рубежом обнаружатся банковские счета на имя бывшего президента Виктора Януковича, он готов отдать "мифические миллионы и миллиарды долларов" на помощь жителям Донбасса, пострадавшим от вооруженного конфликта.

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