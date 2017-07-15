Громадные средства Януковича в китайских банках достались РФ – эксперт

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко рассказал, как распределят "деньги Януковича".

В частности, речь идет о части арестованных в госбанках Украины активов ряда соратников четвертого президента Украины. Так, почти 1 млрд гривен пойдет на нужды Нацполиции. Кроме того, деньги получат и Министерство обороны (4 млн гривен), Нацгвардия (200 млн гривен), Главное управление разведки Минобороны (60 млн гривен), Администрация Госпогранслужбы (700 млн гривен), а также Управление госохраны (60 млн гривен). Часть средств пойдет и на социальные выплаты.

Насколько значительна распределенная сумма, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Александр Палий.

"Я думаю, что большинство понимает, что Виктор Янукович больше украл, чем у него удалось в банках заморозить, тем более в отечественных. Потому что, как мы знаем, перед побегом он ездил в Китай, китайские банки не сотрудничают ни с кем по выдаче, т.е., фактически он занес в китайские банки громадные деньги, и, скорее всего, россияне их из него или уже выдавили или выдавливают", — высказал мнение Палий.

Как ранее сообщил пресс-секретарь экс-президента Юрий Кирасир, если за рубежом обнаружатся банковские счета на имя бывшего президента Виктора Януковича, он готов отдать "мифические миллионы и миллиарды долларов" на помощь жителям Донбасса, пострадавшим от вооруженного конфликта.