В Ryanair заинтересованы в расширении рынка на восток - эксперт

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Международный аэропорт "Львов" во время переговоров с авиаперевозчиком-лоукостером, ирландской авиакомпанией Ryanair отклонил несколько ее требований, но заключил контракт. Об этом на пресс-конференции в Киеве в пятницу сообщила генеральный директор аэропорта Татьяна Романовская. Также о возобновлении переговоров с Ryanair заявил генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин.

Какая судьба ждет сделку со Львовом, если Ryanair и "Борисполь" не договорятся, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт экономического анализа и транспортной инфраструктуры Украинского института будущего Ярослав Пилипчук.

"Я не готов ответить на этот вопрос, я могу сказать, что в этом вопросе есть интересный факт: мне кажется, что мы для Ryanair больше ценны, чем они для нас. Потому что они расширяют рынки на восток. Генеральный директор говорил, что они очень заинтересованы зайти на восток и в Украину. И здесь следует отметить тот факт, что в Украине сейчас возрастание пассажиропотока — более 30%. Т.е. мы — растущий рынок сейчас, и Ryanair хочет воспользоваться этой ситуацией", — заявил эксперт.

Как сообщалось, Ryanair 10 июля, объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным.