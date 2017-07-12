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    Кабмин даст 50 млн грн на решение проблемы мусора во Львове

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (355)

    (обновлено: )9
    Вице-премьер Геннадий Зубко уточнил, что средства выделяются на оборудование полигонов в городах Львовской области, которые согласились временно принимать мусор из Львова.
    Мусор на улицах Львова
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Кабмин в среду решил выделить из резервного фонда госбюджета 50 миллионов гривен на оборудование полигонов по утилизации твердых бытовых отходов во Львовской области для принятия мусора из Львова.

    strana.ua
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    "Выделить Львовской областной администрации 50 миллионов гривен для осуществления мер по оборудованию полигонов приема твердых бытовых отходов с целью предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации во Львове", — сказал первый вице-премьер, министр экономики Украины Степан Кубив, презентуя проект распоряжения на заседании правительства перед голосованием.

    Вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко уточнил, что средства выделяются на оборудование полигонов в городах Львовской области, которые согласились временно принимать мусор из Львова в рамках соответствующего меморандума.

    В апреле власти Львова и Львовской области при посредничестве правительства Украины подписали меморандум о временном вывозе твердых бытовых отходов из Львова на свалки 19 городов области, пока городские власти системно решат эту проблему.

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