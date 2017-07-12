Кабмин даст 50 млн грн на решение проблемы мусора во Львове

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Кабмин в среду решил выделить из резервного фонда госбюджета 50 миллионов гривен на оборудование полигонов по утилизации твердых бытовых отходов во Львовской области для принятия мусора из Львова.

"Выделить Львовской областной администрации 50 миллионов гривен для осуществления мер по оборудованию полигонов приема твердых бытовых отходов с целью предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации во Львове", — сказал первый вице-премьер, министр экономики Украины Степан Кубив, презентуя проект распоряжения на заседании правительства перед голосованием.

Вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко уточнил, что средства выделяются на оборудование полигонов в городах Львовской области, которые согласились временно принимать мусор из Львова в рамках соответствующего меморандума.

В апреле власти Львова и Львовской области при посредничестве правительства Украины подписали меморандум о временном вывозе твердых бытовых отходов из Львова на свалки 19 городов области, пока городские власти системно решат эту проблему.