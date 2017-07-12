Миллиардные долги: украинские банки должны НБУ более 65 млрд грн

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. По состоянию на 1 июл украинские банки должны Национальному банку по выданным кредитам рефинансирования 65,41 млрд грн, сообщает сайт регулятора.

Читайте также: Глава "ПриватБанка". Кто после Шлапака?

За июнь задолженность банков перед НБУ снизилась на 0,8%, а с начала 2017 г — на 12,5%.

Объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ составил 53,65 млрд грн, снизившись в июне на 15,3%, а с начала года — на 21,3%.

Ранее сообщалось, что на должность главы правления "ПриватБанка" претендует немецкий банкир Райнер Мюллер-Ханке. Учитывая, что украинские банкиры пока не рвутся участвовать в конкурсе, победителем может стать именно немец.