Холдинг Ахметова требует суд отменить чрезвычайные меры в энергетике

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Крупнейший в Украине частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова подал иск в Окружной админсуд Киева об отмене распоряжения Кабмина от 14 июня, которое предусматривает продление чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, сообщает информагентство "Украинские новости" со ссылкой на "ДТЭК Энерго".

Чрезвычайное положение на рынке электроэнергии действует с 17 февраля и продлевались несколько раз, последний раз Кабмин продлил их 14 июня еще на месяц.

Сообщается, что иск был зарегистрирован в суде 10 июля. "По мнению компании, под предлогом действия чрезвычайных мер была допущена тарифная дискриминация работающих ТЭС. Механизм ее реализации заключался в ручном перенаправлении 30% всех средств, которые должны были получить все ТЭС Украины, на дотирование исключительно ряда ТЭС, остановленных по причине дефицита антрацита… ДТЭК считает, что продолжение подобной практики Кабмина приводит к срыву подготовки компании к отопительному сезону 2017/2018", — сообщает агентство.

Кроме того, по мнению компании, последнее распоряжение Кабмина от 14 июня противоречит нормам действующего закона о рынке электроэнергии от 13 апреля, который вступил в силу 11 июня и вообще не предусматривает права Кабмина вводить чрезвычайные меры в энергетике Украины.

Ранее противники торговли с Россией заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате в Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В частности, предусмотрено продолжение мер по снижению потребления угля антрацитовой группы тепловыми электростанциями и применение в случае необходимости графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, а также введение особых графиков нагрузки энергоблоков атомных электростанций.