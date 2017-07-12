Порошенко увеличил финансирование сектора обороны

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о дополнительном финансировании сектора обороны и безопасности, говорится в соответствующем указе главы государства на его сайте.

"Ввести в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года "О неотложных мерах по финансированию потребностей национальной безопасности и обороны Украины в 2017 году". Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в документе.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

СНБО Украины на заседании в понедельник принял решение направить дополнительные средства на финансирование сектора обороны. В частности, Порошенко на заседании заявил, что страна дополнительно направит свыше 60 миллионов долларов на закупку вооружения и техники, а также около 54 миллионов долларов на строительство завода по производству боеприпасов по стандартам НАТО.

Также секретарь ведомства Александр Турчинов сообщил, что Совбез решил направить 6 миллиардов гривен (около 231 миллиона долларов) конфискованных средств окружения экс-президента страны Виктора Януковича на сектор безопасности и обороны.

В решении СНБО, которое прилагается к указу президента, говорится, что соответствующие дополнительные расходы будут предусмотрены при внесении изменений в госбюджет на текущий год.