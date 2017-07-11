наверх
11.07.201720:09
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Москва увидела в соглашении между ЕС и Киевом нарушение правил ВТО

    (обновлено: )15220
    Российские представитель считает, что соглашение нарушает правила ВТО, в которых говорится, что зоны свободной торговли должны поощрять торговлю между подписавшими сторонами, не создавая новых барьеров с другими странами.
    ВТО
    flickr.com\world_trade_organization

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Соглашение о свободной торговле, заключенное между Евросоюзом и Украиной, нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), приводятся в протоколе июньского заседания организации слова российского представителя.

    Заместитель министра агрополитики по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева
    Facebook Ольги Трофимцевой
    Что принесут Украине торговые преференции ЕС. Комментарий замминистра

    "Российская Федерация считает, что соглашение ЕС и Украины является образцовым примером ситуации, когда зона свободной торговли ухудшает условия торговли для других торговых партнеров и, таким образом, несовместима со статьями ВТО", — следует из протокола.

    В частности, соглашение нарушает правила ВТО, в которых говорится, что зоны свободной торговли должны поощрять торговлю между подписавшими сторонами, не создавая новых барьеров с другими странами, сказал российский представитель, сообщает Прайм.

    Читайте также: Эксперт: ЗСТ с Канадой – перспектива инвестиций и открытости рынка ЕС

    С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Однако до окончательного вступления договора в силу не действуют положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращению конфликтов, налогообложению, госфинансам, борьбе с терроризмом, миграции и пограничному контролю. В мае парламент Нидерландов по итогам голосования в Сенате последним из парламентов стран-членов ЕС ратифицировал ассоциацию ЕС-Украина.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная Рада. Архивное фото
    Рада в дыму. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа