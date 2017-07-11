Москва увидела в соглашении между ЕС и Киевом нарушение правил ВТО

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Соглашение о свободной торговле, заключенное между Евросоюзом и Украиной, нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), приводятся в протоколе июньского заседания организации слова российского представителя.

"Российская Федерация считает, что соглашение ЕС и Украины является образцовым примером ситуации, когда зона свободной торговли ухудшает условия торговли для других торговых партнеров и, таким образом, несовместима со статьями ВТО", — следует из протокола.

В частности, соглашение нарушает правила ВТО, в которых говорится, что зоны свободной торговли должны поощрять торговлю между подписавшими сторонами, не создавая новых барьеров с другими странами, сказал российский представитель, сообщает Прайм.

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С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Однако до окончательного вступления договора в силу не действуют положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращению конфликтов, налогообложению, госфинансам, борьбе с терроризмом, миграции и пограничному контролю. В мае парламент Нидерландов по итогам голосования в Сенате последним из парламентов стран-членов ЕС ратифицировал ассоциацию ЕС-Украина.