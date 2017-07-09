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    Тиллерсон отметил прогресс Украины во внедрении реформ

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    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (36)

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    Тиллерсон признал "чрезвычайный прогресс, достигнутый украинским правительством в реформе в течение последних трех лет, и это также очевидно в экономических реформах".
    Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Петра Порошенко
    УНИАН

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заявляет, что удоволетворен прогрессом Украины во внедрении реформ.

    Брифинг Петра Порошенко по итогам встречи с госсекретарем США Тиллерсоном
    Петр Порошенко / Facebook
    Брифинг по итогам встречи Порошенко и Тиллерсона

    Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

    Он сообщил, что во время переговоров с Порошенко состоялся полезный обмен мнениями относительно экономических реформ в Украине.

    "Я хочу признать чрезвычайный прогресс, достигнутый украинским правительством в реформе в течение последних трех лет, и это также очевидно в экономических реформах, что, по моему мнению, довольно вдохновляюще", — заявил Тиллерсон.

    "Я знаю, что еще предстоит многое сделать, и я знаю, что вы настроены продолжать эти реформы, чтобы укрепить украинскую безопасность, а также экономические показатели", — сказал Тиллерсон.

    Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллеросон в Киеве встретился в воскресенье с главой "Нафтогаза Украины" Андреем Коболевым и представителями Украины в сфере энергетики, экономики и борьбы с коррупцией.

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