Тиллерсон отметил прогресс Украины во внедрении реформ

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заявляет, что удоволетворен прогрессом Украины во внедрении реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

Он сообщил, что во время переговоров с Порошенко состоялся полезный обмен мнениями относительно экономических реформ в Украине.

"Я хочу признать чрезвычайный прогресс, достигнутый украинским правительством в реформе в течение последних трех лет, и это также очевидно в экономических реформах, что, по моему мнению, довольно вдохновляюще", — заявил Тиллерсон.

"Я знаю, что еще предстоит многое сделать, и я знаю, что вы настроены продолжать эти реформы, чтобы укрепить украинскую безопасность, а также экономические показатели", — сказал Тиллерсон.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллеросон в Киеве встретился в воскресенье с главой "Нафтогаза Украины" Андреем Коболевым и представителями Украины в сфере энергетики, экономики и борьбы с коррупцией.