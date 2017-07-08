Присоединение к энергосистеме ЕС: Украина избежит веерных отключений - эксперт

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. В Украине вступило в силу соглашение об условиях присоединения к энергетической системе Европы INTSOI — это европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии. Отмечается, что для "Укрэнерго" это событие дает возможность реализовать следующую фазу на пути интеграции объединенной энергетической системы Украины к европейскому объединению.

Что получит Украина благодаря этому присоединению, рассказал генеральный директор центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Это даст украинской энергосистеме гораздо большую надежность, потому что сегодня нет оснований думать, что наша синхронизация с Россией дает дополнительную надежность украинской энергосистеме. То при работе с европейской энергосистемой это будет дополнительная возможность Украине сбалансировать энергосистему, получать при необходимости дополнительную мощность европейской энергосистемы. И таким образом значительно надежнее станет энергоснабжение. Это значительно уменьшит вероятность такого сценария, когда нам понадобятся веерные отключения", — отметил эксперт.

Ранее Верховная Рада приняла Закон "О рынке электроэнергии", который предусматривает внедрение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе на розничном, а значит, конечный потребитель в будущем сможет выбирать поставщика электроэнергии. Принятие этого закона является одним из обязательных условий для выделения Украине третьего транша макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 600 млн евро. Закон соответствует требованиям Третьего энергетического пакета, а также учитывает нормы действующего Закона "О функционировании рынка электрической энергии Украины", который определяет организацию рынка в целом и предусматривает проведение корпоратизации компании-оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго".