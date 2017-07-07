Бюджет Украины наполняется обесцененными деньгами - эксперт

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что следует пересмотреть отношения с МВФ. Премьер завил, что Украина нуждается в новой программе сотрудничества. По мнению главы правительства, это позволит достичь максимально эффективного взаимодействия.

Об отношениях Украины и МВФ высказался в эфире радиостанции Голос Столицы экономист Виктор Скаршевский.

"МВФ отслеживает только два показателя. Это дефицит бюджета и дефицит платежного баланса. Этих два дефицита. Если дефицит платежного баланса зашкаливает, то тогда МВФ, как написано у него в уставе, приходит на помощь таким странам", — заявил эксперт.

О том, удается ли Украине контролировать эти два направления, он заявил: "Благодаря инфляции, почти гиперинфляции и супердевальвации нацвалюты в три раза, доходы бюджета начали наполняться. Правда, обесцененными деньгами, но они наполняются. Так как сокращаются различные социальные программы, экономия на бедных слоях населения, то да, дефицит более или менее выдерживается. Даже порой появляется и профицит, то есть превышение доходов над расходами. Так, программа с МВФ, к сожалению, превратилась в такой политический инструментарий".

Миссия МВФ по итогам работы в Киеве сообщила, что Украина для получения пятого транша фонда должна принять законопроекты по земельной и пенсионной реформам. Верховная Рада в ноябре 2016 года продлила мораторий на продажу сельхозземель до 1 января 2018 года. Этот мораторий действует в Украине уже 14 лет. Граждане опасаются, что в случае отмены моратория их земли могут за бесценок купить крупные бизнесмены.

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В понедельник СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что пункт о необходимости запуска рынка земли будет изъят из меморандума Украины и МВФ.