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    "Нафтогаз" не исключил сохранения принципа "бери или плати" по газу РФ

    Тема:

    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко (584)

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    В "Нафтогазе" заявили, что принцип "бери или плати" может остаться относительно будущих объемов газа, но совсем в другом виде: "Это значит, что трибунал арбитражный определил положения, при которых принцип "бери или плати" не будет чрезмерным".
    Нафтогаз Украины
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что принцип "бери или плати" может быть сохранен в соглашении между "Нафтогазом" и "Газпромом" для будущих возможных поставок, но в разумных для сторон объемах.

    "Он (принцип "бери или плати" — ред.) может остаться относительно будущих объемов (газа — ред.), но совсем в другом виде, это значит, что трибунал арбитражный он определил определенные принципы, при которых принцип "бери или плати" не будет чрезмерным или неразумным. Эти требования будут разумными для обоих сторон, и мы не видим никаких проблем реализации этих принципов на будущее", — сказал представитель компании, комментируя информацию о сохранении принципа "бери или плати", сообщает "Еспресо.TV".

    Юлия Тимошенко
    Facebook Юлии Тимошенко
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    При этом он отметил, что именно по этому пункту решение Стокгольма уже является окончательным. "Единственный неприятный для нас пункт — это был пункт "бери или плати", по этому пункту решение уже является окончательным, и решение заключается в том, что все исковые требования ("Газпрома" — ред.) по этому пункту не были удовлетворены. Поэтому никаких сюрпризов по этому поводу быть не может", — сказал Витренко.

    Он пояснил, что по этому пункту нужно различать требования "Газпрома" (о взыскании с "Нафтогаза" более 43 миллиардов долларов), и будущие поставки. По его словам, относительно выплаты 43 миллиардов, то здесь принцип отменен, а относительно будущих поставок, то принцип может действовать.

    "Отдельный вопрос — это что будет после того, когда будет окончательное решение, в частности, по другим объемам газа, которые могут поставляться на Украину по этому контракту. И вот по этим будущим объемам принцип "бери или плати" в совсем другом виде, совсем в другой редакции может быть сохранен", — сказал Витренко.

    Стокгольмский арбитраж в конце мая вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа в Украину. Текст решения пока не обнародован, однако украинская сторона заявила, что суд удовлетворил ее основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" же заявил, что баланс в решении положителен для российской компании, и опроверг отмену судом правила take or pay.

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