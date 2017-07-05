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    Рева: около 7 млн украинцев не платят взносы в Пенсионный фонд

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    Повышение требований к страховому стажу поможет устранить причины, которые привели к фактическому банкротству Пенсионного фонда, избежав при этом необходимости в повышении пенсионного возраста.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. В Украине доходы от 6 до 7 миллионов трудоспособного населения находятся в тени и по ним граждане не платят взносы в пенсионную систему. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба Министерства соцполитики.

    "Мы имеем проблему не в плохой демографии, как некоторые пытаются нас убедить, а в том, что от 6 до 7 млн трудоспособного населения находится в тени и не платит взносы в пенсионную систему. Поэтому повышенные требования к страховому стажу создают условия, при которых работники будут требовать от работодателя выполнять свои обязательства перед ними и оформлять их официально на работу. Ведь именно работодатель платит взносы в солидарную систему пенсионного обеспечения своих работников", — подчеркнул Рева.

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    Отмечается, что повышение требований к страховому стажу поможет устранить причины, которые привели к фактическому банкротству Пенсионного фонда, избежав при этом необходимости в повышении пенсионного возраста.

    "При разработке проекта пенсионной реформы Правительство ставило целью не уменьшение количества пенсионеров из-за повышения пенсионного возраста, а расширение круга плательщиков единого социального взноса. Повышение пенсионного возраста, кроме того, не решило бы причину проблем Пенсионного фонда, к тому же поставило бы в одинаково проигрышное положение и тех, кто минимизировал расходы за неуплату взносов, и тех, кто работал честно всю жизнь и зарабатывал на пенсию", — сказал министр.

    Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде пакет законопроектов о пенсионной реформе. Проведение реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного кредита.

    Эксперты отмечают, что представленные законопроекты не согласовывались с Минфином, Минэкономики и Минюстом, т.е. не прошли необходимую процедуру на соответствие действующему законодательству.

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