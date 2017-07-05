Украина и Британия договорились о консультациях по зоне свободной торговли

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Украина и Великобритания договорились начать консультации по созданию зоны свободной торговли, необходимость которой обуславливается выходом Британии из Европейского Союза.

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Об этом он сообщил журналистам в Лондоне.

"Если мы посмотрим на торговлю между нашими странами, то по году это чуть больше 2 млрд долл. Фактически потенциал может быть 3,5 млрд долл. Учитывая то, что Великобритания приняла решение о выходе из Европейского Союза, нам нужно говорить о новых основаниях нашего экономического сотрудничества. Я поднял этот вопрос и получил поддержку, мы начнем консультации по подходам к установлению зоны свободной торговли", — сказал премьер.

Ранее секретарь Совета Национальной безопасности (СНБО) Украины Александр Турчинов на встрече с постоянным секретарем министерства обороны Британии Стивеном Лавгроувом заявил, что Киев заинтересован в сотрудничестве в секторе безопасности и обороны.