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    Украина и Британия договорились о консультациях по зоне свободной торговли

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    По словам премьера Владимира Гройсмана, учитывая то, что Великобритания приняла решение о выходе из Европейского Союза, Украине нужно говорить о новых основаниях экономического сотрудничества.
    Флаг Британии на фоне Биг-Бена
    REUTERS Hannah McKay

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Украина и Великобритания договорились начать консультации по созданию зоны свободной торговли, необходимость которой обуславливается выходом Британии из Европейского Союза.

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    Об этом он сообщил журналистам в Лондоне.

    "Если мы посмотрим на торговлю между нашими странами, то по году это чуть больше 2 млрд долл. Фактически потенциал может быть 3,5 млрд долл. Учитывая то, что Великобритания приняла решение о выходе из Европейского Союза, нам нужно говорить о новых основаниях нашего экономического сотрудничества. Я поднял этот вопрос и получил поддержку, мы начнем консультации по подходам к установлению зоны свободной торговли", — сказал премьер.

    Ранее секретарь Совета Национальной безопасности (СНБО) Украины Александр Турчинов на встрече с постоянным секретарем министерства обороны Британии Стивеном Лавгроувом заявил, что Киев заинтересован в сотрудничестве в секторе безопасности и обороны.

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