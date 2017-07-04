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    Минэнерго ждет решения суда по спору "Нафтогаза" с "Газпромом" до конца года

    Тема:

    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко (583)

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    В Минэнерго сообщили, что финальное решение суда будет до конца года: "Для правительства это очень важно, поскольку правительству нужно завершать имплементацию третьего энергопакета ЕС".
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Замминистра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко заявила, что Минэнерго Украины ждет окончательного решения суда Стокгольма по спору "Нафтогаза" с "Газпромом" по контракту на поставку газа до конца этого года.

    "Сложно их сравнивать (промежуточное и окончательно решение Стокгольма — ред.), потому что это решения по разным сегментам. Мы ожидаем, что финальное решение уже будет до конца года, для правительства это очень важно, поскольку правительству нужно завершать имплементацию третьего энергопакета (ЕС — ред.)", — сказала Бойко "5 каналу".

    НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее зампред правления "Газпрома" Александр Медведев также заявил, что компания до конца 2017 года ожидает окончательного решения суда Стокгольма по спору с "Нафтогазом" по контракту на поставку газа.

    Глава "Газпрома" Алексей Миллер в пятницу сообщил, что, по предварительной экономической оценке, в соответствии с предварительным решением Стокгольмского арбитража, взыскание с НАК "Нафтогаз Украины" в пользу "Газпрома" превышает сумму 1,7 миллиарда долларов. В Киеве заявили, что компании ведут сейчас переговоры, чтобы договориться по сумме выплат взаимных претензий.

    Стокгольмский арбитраж в конце мая вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа в Украину. Текст решения пока не обнародован, однако украинская сторона заявила, что суд удовлетворил ее основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" же заявил, что баланс в решении положителен для российской компании, и опроверг отмену судом правила take or pay.

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