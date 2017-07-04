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    В Минэнерго не исключили переговоров по возобновлению закупки газа у РФ

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    В Минэнерго отметили, что если "Газпром" предложит "самую низкую цену, которая только может быть, то возможно, в плоскости рыночных отношений будет целесообразным вести с ними определенные переговоры".
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Замминистра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко заявила, что Украина сможет вести переговоры с РФ о возобновлении закупок газа при условии выгодного рыночного предложения со стороны "Газпрома".

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    "Я думаю, что тут будет речь идти о функционировании рынка, то есть если теоретически "Газпром" нам сказал, — "что вот там самая низкая цена, которая только может быть, самая выгодная для вас", — то возможно, в плоскости рыночных отношений будет целесообразным вести с ними определенные переговоры. Но я думаю, что очень заполитизированный процесс, и тут будет зависеть многое от того, какой будет объем транзита, какие условия нам будут предлагать, какая ситуация будет с реверсом", — сказала Бойко в эфире "5 канала", комментируя возможность возобновления переговоров с РФ о закупке газа.

    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в предыдущие два года.

    "Укртрансгаз" во вторник сообщил, что Украина импортировала за первое полугодие текущего года 7 миллиардов кубов газа из стран Европы, что 2,3 раза больше аналогичного периода прошлого года. При этом импорт газа уже 585 дней осуществляется только с территории Европы, без РФ.

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