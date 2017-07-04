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    "Нафтогаз" и "Газпром" обсуждают сумму взаимных компенсаций

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    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко (582)

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    Если в ходе переговоров "Нафтогаз" и "Газпром" не придут к согласию относительно новых формулировок и определения подлежащих выплате сумм, окончательное решение примет арбитраж.
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Украинский "Нафтогаз" и российский "Газпром" ведут переговоры по суммам взаимных претензий в споре по контракту на поставки газа, сообщает во вторник пресс-служба "Нафтогаза".

    Юлия Тимошенко
    Facebook Юлии Тимошенко
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    "НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" во исполнение отдельного решения арбитража проводят серию переговоров в попытке прийти к соглашению относительно изменений к контракту и окончательных расчетов между сторонами в соответствии с решением арбитров. Переговоры проходят на нейтральной территории", — говорится в сообщении.

    Компания утверждает, что отдельное решение трибунала при арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма от 31 мая содержит принципы, по которым должна быть рассчитана сумма ретроактивной компенсации за переплаты, осуществленные "Нафтогазом", а также цена, которая должна быть применена к любым объемам газа, полученным "Нафтогазом", но не оплаченным в полном объеме.

    "Если в ходе переговоров "Нафтогаз" и "Газпром" не придут к согласию относительно новых формулировок и определения подлежащих выплате сумм, окончательное решение примет арбитраж", — напоминает "Нафтогаз".

    Стокгольмский арбитраж в конце мая вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину. Текст решения пока не обнародован, однако украинская сторона заявила, что суд удовлетворил ее основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" же заявил, что баланс в решении положителен для российской компании, и опроверг отмену судом правила take or pay.

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