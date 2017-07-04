Вегетарианцы поневоле. В Украине повысились цены на мясо и масло

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Генеральный директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что в период с 20 по 30 июня в Украине повысились цены на мясо и сливочное масло.

"Вегетарианцы поневоле. По данным государственной статистики, за третью декаду июня 2017 года, то есть с 20 по 30 июня, продолжили увеличиваться цены на мясо. Так, в частности, свинина подорожала на 2,6 грн, тушка куриная — на 1,2 грн, говядина — на 1,1 грн, сало — на 60 коп. На сегодня, средняя цена свинины по Украине составляет 97,1 грн за килограмм, куриной тушки — 45,5 грн, говядины — 104,3 грн, а сала — 44,8 грн. за килограмм", — написал он утром во вторник на своей странице в Facebook.

По его словам, после непродолжительного затишья на 1,5 гривны подорожало сливочное масло (в среднем 141,1 грн).

Согласно сообщению, после существенного подорожания овощей во второй декаде июня, третья декада отметилась удешевлением картофеля на 2,2 грн, лука — на 2,2 грн, свеклы — на 1,8 грн и моркови — на 1,8 грн.

"А капуста, наоборот, еще прибавила в цене за последние десять дней 40 коп. Теперь средняя цена картофеля составляет 10 грн за килограмм, лука — 11,1 грн, свеклы — 9,1 грн, моркови — 14,3 грн, а капусты — 16,9 грн за килограмм", — добавил Дорошенко.

Он также отметил очередное понижение цены на куриные яйца — на 80 коп. (в среднем 11,9 грн за десяток), гречневую крупу — на 60 коп. (25 грн/кг), подсолнечное масло — на 50 коп. (32,7 грн/л).

Алексей Дорошенко/Facebook, 4 июля 2017

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