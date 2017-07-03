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    Миссия Всемирного банка прибыла в Киев - Минэкономики

    (обновлено: )22
    По информации пресс-службы министерства экономического развития и торговли Украины, миссия Всемирного банка оценит прогресс легкости ведения бизнеса в стране.
    Всемирный банк (ВБ)
    Фото из аккаунта Всемирного банка на Flickr

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Миссия экономического развития Всемирного банка прибыла в понедельник в Киев, сообщила пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины.

    ПриватБанк
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    "В Киеве начала работу миссия Всемирного банка, которая оценит прогресс легкости ведения бизнеса", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, миссия будет работать в Украине в течение недели. В основе программы визита — встречи с представителями частного сектора для оценки практической имплементации реформ, заявленных Украиной в 2017 году (в сфере регистрации бизнеса, строительства, международной торговли, регистрации собственности, защиты миноритарных акционеров и уплаты налогов).

    Как отмечается, результаты встреч в Киеве будут положены в основу ежегодного отчета Всемирного банка "Doing Business 2018".

    Ранее сообщалось, что четыре области Украины получат грант от Всемирного банка (ВБ) на реализацию проектов по преодолению последствий конфликта в Донбассе.

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