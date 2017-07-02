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    Украина попала в тройку крупнейших теневых экономик мира

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    Согласно исследованию международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров, доля теневой экономики в Украине составляет 1 трлн 95,3 млрд гривен или 45,96% от прошлогоднего ВВП страны, который достиг 2,38 трлн гривен.
    Доллары в конверте. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Объем теневой экономики в Украине составляет более 1 триллиона гривен, что обусловило попадание страны в тройку государств мира с крупнейшей теневой экономикой.

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    Об этом свидетельствует исследование международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA), посвященное оценке и прогнозу развития глобальной теневой экономики.

    Согласно исследованию, в котором указаны 28 стран, доля теневой экономики в Украине составляет 1 трлн 95,3 млрд гривен или 45,96% от прошлогоднего ВВП страны, который достиг 2,38 трлн гривен.

    из открытых источников
    Рейтинг стран с крупнейшей теневой экономикой

    Лидером же объему теневой экономики стал Азербайджан (67,04%), на втором месте — Нигерия (48,37%), Украина — третья. Довольно высокие показатели у Российской Федерации (39,07%), Шри Ланки (37,76%), Бразилии (34,76%) и Пакистана (31,78%). Вместе с тем, самый низкий показатель — у США, Японии и Китая (7,78%,10,08 и 10,15%% соответственно).

    Ранее экономист Виктор Скаршевский заявил, что для того чтобы украинская экономика выбралась из долговой кабалы, она должна расти минимум на 5-8% в год.

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