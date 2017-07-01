Украине надо полагаться не на поставку угля, а на добычу - эксперт

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Первые 120 тысяч тонн угля из США прибудут в Украину до августа 2017 года. Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук. Он отметил, что Соединенные Штаты Америки и Украина уже согласовали все детали соглашения, и уже через месяц в Украину будет поставлен американский уголь.

По этому поводу в эфире радиостанции Голос Столицы высказался эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

"Это вопрос государственной политики, вопрос энергетической безопасности. И в данном случае, если мы говорим о построении действительно, энергонезависимой экономики, то нужно полагаться не на то, где мы будем покупать уголь, а нужно исходить из того, какие объемы мы будем добывать на собственной территории. И сколько денег необходимо вложить в угледобычу", — заявил эксперт.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина закупит 2 миллиона тонн угля в американском штате Пенсильвания. Власти Украины заявили об отказе покупать уголь Донбасса.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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В 2016 году антрацит в Украину поступал из двух стран — России и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля в Украину.