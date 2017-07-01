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    Рева: повышение пенсий - это лишь один из элементов пенсионной реформы

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    Принятие Пенсионной реформы (65)

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    Министр социальной политики Андрей Рева подчеркнул, что пакет законопроектов,касающихся пенсионной реформы, согласован со всеми необходимыми для этого министерствами.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Поданный на рассмотрение Верховной Рады законопроект о повышении пенсий — лишь элемент будущей пенсионной реформы, заявил министр социальной политики Андрей Рева.

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    "Премьер-министр на прошлой неделе встречался с экспертной средой, и мы договорились, что эти законопроекты, которые мы внесли, по реформированию солидарной системы, которая является базовой, является лишь одним из элементов будущей пенсионной реформы, дорожную карту в которой представит в ближайшее время экспертная среда по согласованию с правительством Украины", — сказал Рева в эфире телеканала "112 Украина".

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    Он добавил, что проект закона согласован с рядом министерств.

    "То, что будто бы законопроект никто не видел, что он не согласован с Минфином, Минюстом, Минэкономики, – это ложь и инсинуация. Без выводов Минфина, Минюста указанные законопроекты не могли даже рассматриваться в Кабинете министров Украины. Тем более они не могли быть переданы в Администрацию президента для рассмотрения на Нацсовете реформ", — подчеркнул министр.

    Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде пакет законопроектов о пенсионной реформе. Проведение реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного кредита.

    Эксперты отмечают, что представленные законопроекты не согласовывались с Минфином, Минэкономики и Минюстом, т.е. не прошли необходимую процедуру на соответствие действующему законодательству.

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