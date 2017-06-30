"Нафтогаз" и "Газпром" ведут переговоры по суммам претензий в Стокгольме

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Стокгольмский арбитражный суд предложил "Нафтогазу" и "Газпрому" попробовать договориться по суммам претензий в споре по контракту на поставки газа, в настоящее время такие переговоры продолжаются, сообщила пресс-служба украинского госхолдинга в пятницу.

"Суд предложил "Нафтогазу" и "Газпрому" попробовать договориться о суммах. Такие переговоры пока продолжаются. Если стороны не придут к соглашению, ожидается, что суд определит суммы самостоятельно", — говорится в сообщении компании на официальной странице в Facebook.

В компании также сообщили, что в промежуточном решении Стокгольмского арбитража по спору между "Нафтогазом" и "Газпромом" по газовым контрактам, нет указания на то, что украинская компания должна выплатить "Газпрому" 1,7 миллиардов долларов.

"Отдельное решение арбитража от 31 мая 2017 года не указывает, что "Нафтогаз" должен "Газпрому" 1,7 миллиарда долларов или любую другую сумму. В нем не содержится никаких числовых значений по задолженности между сторонами", — говорится сообщении "Нафтогаза".

В "Нафтогазе" отметили, что в решении суда "изложены принципы, по которым должна быть рассчитана сумма ретроактивной компенсации за переплаты, совершенные "Нафтогазом", а также цена, которая должна быть применена к любым объемам газа, полученных "Нафтогазом", но не оплаченных в полном объеме".