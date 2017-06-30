КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. В Донецкой области прокуратурой совместно с налоговиками ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 1 млрд гривен, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"29 июня прокуратурой Донецкой области совместно с сотрудниками оперативного, следственного подразделения налоговой милиции, а также управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зоны АТО ГУ ДФС в Донецкой области в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), что привело к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) УК Украины ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн", — говорится в сообщении.

Лариса Сарган в Facebook В Донецкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом в 1 млрд гривен

В частности, установлено, что злоумышленники, используя офисные помещения в Донецкой и Николаевской областях, работали с клиентами из Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Харьковской и других областей Украины, предоставляя предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств.

Во время санкционированных судом обысков обнаружены и изъяты 35 печатей фиктивных предприятий, компьютерная техника, документы бухгалтерского учета, банковские карты, черновые записи и т.д., а также денежные средства на общую сумму более 600 тыс. грн.

Проводятся все необходимые оперативно-следственные и розыскные действия по установлению полного круга лиц, причастных к указанной противоправной деятельности/ Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Киеве ликвидировали "конвертационный центр" с оборотом свыше 90 миллионов гривен.