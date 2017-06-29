Компания H&M заходит на украинский рынок

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Одна из крупнейших в Европе розничных сетей торговли одеждой H&M (Hennes & Mauritz) объявила о выходе на украинский рынок. Это произойдет в 2018 году.

"Новые рынки, запланированные на 2018 г. — Уругвай и Украина", — отмечается пресс-релизе компании.

По информации СМИ, топ-менеджеры H&M дважды посещали Украину, в текущем и 2016 годах.

H&M была основана в 1947 году, она владеет 4,5 тыс. магазинов в 66 странах, включая открытые по франшизе. Количество сотрудников — свыше 161 тыс. человек.