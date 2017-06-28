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28.06.201719:10
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    Стало известно, когда начнут действовать дополнительные торгпреференции ЕС

    (обновлено: )52
    Как сообщается в релизе Совета ЕС, Европарламент и Совет официально примут текст к концу июля. Регулирование должно быть опубликовано и вступить в силу к концу сентября.
    Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
    Фото из Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 28 июн – РИА Новости Украина, Мария Князева. Новые временные односторонние торговые преференции со стороны Евросоюза для Украины, идущие в дополнение к зоне свободной торговли, должны начать действовать к октябрю текущего года.

    "Европарламент и Совет официально примут текст к концу июля. Регулирование должно быть опубликовано и вступить в силу к концу сентября", — говорится в релизе Совета ЕС.

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    Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что минюст Нидерландов подписал закон о ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Позже Соглашение об ассоциации Украины с ЕС обнародовали в официальном вестнике Нидерландов

    Напомним, ранее на сайте президента Украины сообщалось, что процедура ратификации Соглашения об ассоциации Украина — ЕС будет завершена в июле 2017 года

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