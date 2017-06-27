наверх
27.06.201708:21
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Нацбанк повысил курс евро

    (обновлено: )4
    Как сообщается на сайте регулятора, курс доллара установлен на вторник на уровне 2603,66 грн за 100 долларов, российского рубля — 4,412 грн за 10 рублей.
    Евро
    REUTERS Regis Duvignau

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на вторник, 27 июня, на уровне 2603,66 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2912,71 грн за 100 евро, российского рубля — 4,412 грн за 10 рублей.

    Читайте также: НБУ без Гонтаревой и курс гривны

    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Суд избирает меру пресечения Игорю Гужве
    Дело Гужвы. Арест
    На месте происшествия. Архивное фото
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    "Мусорное" вече во Львове
    Невыносимый мусор Львова
    Последствия обстрела Авдеевки
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против