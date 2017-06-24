Суд начал процедуру ликвидации "Киевмлын"

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Хозяйственный суд Киева признал мукомольное предприятие "Киевмлын" банкротом, говорится в постановлении суда от 13 июня 2017 года, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Как стало известно, суд открыл ликвидационную процедуру на срок 12 месяцев, ликвидатором предприятия назначен арбитражный управляющий Евгений Лахненко.

В постановлении суда сообщается, что заседание для рассмотрения поданного ликвидатором отчета и ликвидационного баланса назначено на 12 июня 2018 года

Инициатором банкротства "Киевмлына" выступила компания "Аграфуд" — производитель продукции мукомольно-крупяной промышленности, которому мукомольное предприятие задолжало 8,7 млн грн. Общие утвержденные требования кредиторов предприятия составляют 8,8 млн грн.

Согласно данным в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), предприятие "Киевмлын" закончило 2015 год с убытком 4,5 млн грн. Чистый доход предприятия в 2015 году сократился в 5,9 раза – до 55,5 млн грн.

Как сообщалось ранее, хозяйственный суд Харьковской области 9 июня начал банкротство футбольного клуба "Металлист" (Харьков).