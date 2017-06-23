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23.06.201708:55
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    Нацбанк сохранил курс доллара

    (обновлено: )23
    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро на пятницу установлен Нацбанком на отметке 2906,80 грн за 100 евро, российского рубля — 4,326 грн за 10 рублей.
    Обмен валют
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на пятницу, 23 июня, на уровне 2602,56 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2906,80 грн за 100 евро, российского рубля — 4,326 грн за 10 рублей.

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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