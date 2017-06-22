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    Илон Маск назвал украинскую ракету "Зенит" лучшей после своих

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    По утверждению основателя американской компаний SpaceX Илона Маска, украинские двухступенчатые "Зениты" - лучшие ракеты среднего класса после Falcon.
    Ракета-носитель Зенит-3
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Основатель американской компаний SpaceX Илон Маск назвал украинскую ракету-носитель Зенит лучшей после своих Falcon. Такое заявление он сделал во время интервью с ведущей телеканала CNN Рейчел Крейн.

    "Зениты" наверное, лучшие ракеты после моих", — сказал Маск.

    "Зенит" —  это украинская базовая двухступенчатая ракета-носитель среднего класса. 28 апреля этого года был подписан договор между ЮЖМАШ и S7 Sea Launch Limited о производстве и поставке ракет-носителей серии Зенит.

    Смотрите также: SpaceX запустила спутник разведки США

    Ранее сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 частной космической компании SpaceX Илона Маска вывел на орбиту спутник военно-космической разведки США. После этого первая ступень ракеты приземлилась на базе ВВС США на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

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