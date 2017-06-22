Илон Маск назвал украинскую ракету "Зенит" лучшей после своих

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Основатель американской компаний SpaceX Илон Маск назвал украинскую ракету-носитель Зенит лучшей после своих Falcon. Такое заявление он сделал во время интервью с ведущей телеканала CNN Рейчел Крейн.

"Зениты" наверное, лучшие ракеты после моих", — сказал Маск.

"Зенит" — это украинская базовая двухступенчатая ракета-носитель среднего класса. 28 апреля этого года был подписан договор между ЮЖМАШ и S7 Sea Launch Limited о производстве и поставке ракет-носителей серии Зенит.

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Ранее сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 частной космической компании SpaceX Илона Маска вывел на орбиту спутник военно-космической разведки США. После этого первая ступень ракеты приземлилась на базе ВВС США на мысе Канаверал в американском штате Флорида.