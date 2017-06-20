Минюст готовит запросы о взыскании за рубежом штрафа с "Газпрома"

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Глава Минюста Украины Павел Петренко сообщил, что ведомство готовит первые запросы для взыскания за рубежом антимонопольного штрафа с "Газпрома".

По словам министра, активов "Газпрома" в Украине недостаточно для взыскания всей суммы штрафа с компании.

"Сейчас мы отрабатываем соответствующий механизм юридического предъявления к исполнению данного решения суда к странам, которые имеют с нами договора о правовой помощи. На данном этапе ведутся консультации. Я не буду пока (оглашать) названия стран, кому будут первыми направлены такие документы после завершения процедур розыска активов на территории Украины", — сказал Петренко.

Ранее сообщалось, что завершено списание 80,8 миллиона гривен дивидендов компании "Газтранзит" в счет погашения антимонопольного штрафа "Газпрома".

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,4 миллиарда долларов. Оспорить в украинских судах принудительное взыскание "Газпрому" пока также не удалось, последняя остающаяся возможность — обращение в Верховный суд Украины.