Украина завершила списание $3,1 млн дивидендов "Газпрома" в счет штрафа

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Глава Минюста Украины Павел Петренко сообщил, что завершено списание 80,8 миллиона гривен дивидендов компании "Газтранзит" в счет погашения антимонопольного штрафа "Газпрома".

"По состоянию на сегодняшний день с "Газпрома" в пользу госбюджета взыскано 80 миллионов 800 тысяч гривен — это те средства, которые были выявлены на территории Украины как такие, что принадлежат данной компании в виде дивидендов от третьих лиц. Минюст арестовал данные средства и на данный момент процесс взыскания их в госбюджет завершен", — сказал Петренко на брифинге во вторник.

Хозяйственный суд Киева на минувшей неделе разрешил государственной исполнительной службе списать дивиденды компании "Газтранзит" за 2016 год в сумме около 80 миллионов гривен в счет погашения штрафа "Газпрома", наложенного ранее Антимонопольным комитетом.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен (3,2 миллиарда долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,4 миллиарда долларов. Оспорить в украинских судах принудительное взыскание "Газпрому" пока также не удалось, последняя остающаяся возможность — обращение в Верховный суд Украины.