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    В Европарламенте одобрили новые торговые преференции для Украины

    (обновлено: )11402
    Преференции предусматривают сокращение квот на томаты, пшеницу, кукурузу, мед и мочевину по сравнению с изначальным предложением, однако устанавливают дополнительные квоты на беспошлинный ввоз ряда товаров.
    Флаг Евросоюза
    flickr.com/Margarete Ziegler-Raschdorf

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Комитет Европейского парламента по международной торговле одобрил компромиссный вариант дополнительных торговых преференций для Украины. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Европарламента.

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    Преференции предусматривают сокращение квот на томаты, пшеницу, кукурузу, мед и мочевину по сравнению с изначальным предложением, однако устанавливают дополнительные квоты на беспошлинный ввоз ряда товаров.

    Предложение предусматривает годовые квоты: томаты обработанные — 3 000 тонн (изначальное предложение — 5 000 тонн), пшеница — 65 000 тонн (изначальное предложение — 100 000 тонн), кукуруза — 625 000 тонн (650 000 тонн), ячмень — 325 000 тонн (350 000 тонн).

    Кроме того, из предложения по предоставлению квоты на беспошлинный ввоз была исключена мочевина.

    Условием предоставления Украине преференциального экспорта стала борьба с коррупцией.

    Еще одно изменение касается процедуры запроса на изучение возможности введения мер для защиты интересов бизнеса ЕС в условиях предоставления Украине преференций — теперь его могут инициировать не только страны-члены ЕС, но и представители отраслей экономики.

    Компромиссное решение по торговым преференциям было принято 29 голосами "за", 8 голосов — против, а один член комитета воздержался.

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