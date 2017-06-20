В Европарламенте одобрили новые торговые преференции для Украины

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Комитет Европейского парламента по международной торговле одобрил компромиссный вариант дополнительных торговых преференций для Украины. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Европарламента.

Преференции предусматривают сокращение квот на томаты, пшеницу, кукурузу, мед и мочевину по сравнению с изначальным предложением, однако устанавливают дополнительные квоты на беспошлинный ввоз ряда товаров.

Предложение предусматривает годовые квоты: томаты обработанные — 3 000 тонн (изначальное предложение — 5 000 тонн), пшеница — 65 000 тонн (изначальное предложение — 100 000 тонн), кукуруза — 625 000 тонн (650 000 тонн), ячмень — 325 000 тонн (350 000 тонн).

Кроме того, из предложения по предоставлению квоты на беспошлинный ввоз была исключена мочевина.

Условием предоставления Украине преференциального экспорта стала борьба с коррупцией.

Еще одно изменение касается процедуры запроса на изучение возможности введения мер для защиты интересов бизнеса ЕС в условиях предоставления Украине преференций — теперь его могут инициировать не только страны-члены ЕС, но и представители отраслей экономики.

Компромиссное решение по торговым преференциям было принято 29 голосами "за", 8 голосов — против, а один член комитета воздержался.