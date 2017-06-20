В НБУ заявили о снижении индекса стресса банковской системы

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Индекс финансового стресса, который характеризует кризисное состояние банковской системы Украины, снизился до уровня докризисных значений, сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук на брифинге в НБУ.

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"Сейчас индекс находится буквально на докризисных значениях. То есть мы можем говорить, что уровень стресса является достаточно низким и мы пережили кризис", — сказал Ваврищук.

По его словам, индекс стремительно снижался в течение последних 6 месяцев, а небольшой всплеск значения индекса в период национализации "ПриватБанка" был краткосрочным.

Ранее исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что текущий объем наличности вне банковской системы составляет около 300 миллиардов гривен.