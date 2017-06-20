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    В НБУ заявили о снижении индекса стресса банковской системы

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    Директор департамента финансовой стабильности НБУ заявил, что сейчас индекс финансового стресса "находится буквально на докризисных значениях".
    Вывеска на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Индекс финансового стресса, который характеризует кризисное состояние банковской системы Украины, снизился до уровня докризисных значений, сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук на брифинге в НБУ.

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    "Сейчас индекс находится буквально на докризисных значениях. То есть мы можем говорить, что уровень стресса является достаточно низким и мы пережили кризис", — сказал Ваврищук.

    По его словам, индекс стремительно снижался в течение последних 6 месяцев, а небольшой всплеск значения индекса в период национализации "ПриватБанка" был краткосрочным.

    Ранее исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что текущий объем наличности вне банковской системы составляет около 300 миллиардов гривен.

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