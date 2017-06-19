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    Экономика

    Гройсман показал, как будут рассчитываться новые пенсии

    Тема:

    Принятие Пенсионной реформы (49)

    (обновлено: )11301
    По словам премьер-министра, возглавляемое им правительство предложило, чтобы повышение пенсий, которое в целом коснется 9 млн пенсионеров, состоялось уже с 1 октября.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обнародовал видео формулы расчета новых пенсий. Ролик обнародован на странице премьер-министра в Facebook (см. ниже).

    "Правительство предложило, чтобы повышение пенсий, которое в целом коснется 9 млн пенсионеров, состоялось уже с 1 октября. Мы также предложили, чтобы в дальнейшем ежегодно происходила автоматическая индексация пенсий с учетом роста средней заработной платы и показателей инфляции. Нацсовет реформ в эту пятницу поддержал наши предложения и уже на следующей неделе правительственный законопроект будет направлен в Верховную Раду", — написал Гройсман.

    Facebook Владимира Гройсмана
    Комментарий Владимира Гройсмана о пенсиях

    Проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования. Ранее Кабмин утвердил законопроект о пенсионной реформе, который предусматривает повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию. Для приобретения документом силы закона его должна принять Верховная Рада и подписать президент страны.

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    Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что МВФ не устраивает предложенный правительством проект пенсионной реформы. В частности, замечания касаются предложения властей заложить в реформу возможность ежегодной автоматической индексации пенсий с учетом инфляции, что, по мнению МВФ, может повысить расходы госбюджета. Также МВФ не устраивает предложение правительства отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

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