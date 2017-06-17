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    Возбуждено дело по факту продажи за границу угля Донбасса

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    Согласно информации пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган, уголь вывозится на территорию РФ, где в дальнейшем его реализуют, в том числе и за границу.
    Уголь
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины начала уголовное производство по факту вывоза и продажи за границу угля, добытого на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

    Задержание экс-главы топливной компании Курченко Кошеля
    ГПУ/Youtube
    Задержание экс-главы топливной компании Курченко

    Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

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    "На ряде сайтов размещены материалы, из содержания которых становится ясно, что под общим руководством С.Курченко служебные и другие лица ряда субъектов хозяйствования в течение 2017 года на территории Луганской и Донецкой областей закупают незаконно добытый уголь, а именно антрацит, на противоправно захваченных террористическими организациями ДНР и ЛНР шахтах и рудниках", — отметила она.

    Далее, отмечает Сарган, при содействии предприятий, осуществляющих эксплуатацию противоправно захваченного подвижного состава ОАО "Укрзализныци", уголь вывозится на территорию РФ, где в дальнейшем его реализуют, в том числе и за границу.

    "В действиях С.Курченко, должностных лиц и других лиц ряда субъектов хозяйствования усматриваются отдельные признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.258-5 УК Украины (финансирование терроризма)", — отметила она.

    По данному факту Главной военной прокуратурой ГПУ 17 июня внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование.

    Скриншот с сайта Facebook

    Ранее украинская энергокомпания бизнесмена Рината Ахметова ДТЭК заявила, что ополченцы пытаются продать уголь из Донбасса Турции и Испании, предлагая до 50% скидки.

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