наверх
17.06.201706:06
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    "Укртрансгаз" создал конфликтную комиссию для жалоб участников торгов

    (обновлено: )18
    Комиссия будет рассматривать жалобы участников торгов, ситуации с конфликтами интересов при осуществлении закупок и другие насущные вопросы, возникающие в ходе тендеров.
    Укртрансгаз
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины, компания "Укртрансгаз", создала локальную конфликтную комиссию с целью повышения эффективности системы закупок, сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

    Газопровод. Архивное фото
    REUTERS Laszlo Balogh
    Дело - труба. ГТС Украины вынесен смертный приговор

    По данным компании, комиссия будет рассматривать жалобы участников торгов, ситуации с конфликтами интересов при осуществлении закупок и другие насущные вопросы, возникающие в ходе тендеров.

    Читайте также: Капкан для Порошенко. Эксперты подвели итоги недели

    "Создание конфликтных комиссий было эффективным шагом для решения споров и оптимизации процедур закупок в других компаниях группы "Нафтогаз". Теперь система открытости и диалога с рынком внедряется и в "Укртрансгазе", — приводятся слова члена правления компании Романа Биляги.

    Комиссия создана в соответствии с политикой закупок группы "Нафтогаз Украины" и современными мировыми практиками, отмечается в релизе.

    Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил план передачи активов ГТС новому оператору. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Руслан Бортник о расширении АТО. Видео
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Переселенка из Донецка везла своего сына в Польшу в чемодане
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада