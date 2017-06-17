"Укртрансгаз" создал конфликтную комиссию для жалоб участников торгов

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины, компания "Укртрансгаз", создала локальную конфликтную комиссию с целью повышения эффективности системы закупок, сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

По данным компании, комиссия будет рассматривать жалобы участников торгов, ситуации с конфликтами интересов при осуществлении закупок и другие насущные вопросы, возникающие в ходе тендеров.

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"Создание конфликтных комиссий было эффективным шагом для решения споров и оптимизации процедур закупок в других компаниях группы "Нафтогаз". Теперь система открытости и диалога с рынком внедряется и в "Укртрансгазе", — приводятся слова члена правления компании Романа Биляги.

Комиссия создана в соответствии с политикой закупок группы "Нафтогаз Украины" и современными мировыми практиками, отмечается в релизе.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил план передачи активов ГТС новому оператору.