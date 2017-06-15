Минэнерго России поставило в Украину 4,25 млн тонн угля в этом году

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БЕРЛИН, 15 июн — РИА Новости/Прайм. Поставки угля из РФ в Украину за январь-май составили 4,25 миллиона тонн, по итогам года ожидается порядка 10 миллионов тонн, сообщили РИА Новости в Минэнерго России.

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Замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский, отвечая на вопрос, в каком объеме ожидаются поставки угля из РФ в Украину в 2017 году, сказал: "Примерно те же объемы, порядка 10 миллионов тонн".

"По состоянию на конец мая на Украину за 2017 год было отгружено 4 миллиона 250 тысяч тонн угля на нужды металлургов. А в 2016 году цифра составила 10 миллионов 110 тысяч тонн", — пояснили в российском министерстве.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик ранее заявлял об инициировании запрета на импорт из России энергетического угля, то есть использующегося для получения электроэнергии. Он объяснял это тем, что Россия может перепродавать Киеву уголь из Донбасса, но уже с наценкой.