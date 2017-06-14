Нацбанк думает над выпуском электронных денег

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины думает над выпуском собственных электронных денег на базе инновационных технологий (blockchain и/или другие), сообщила пресс-служба регулятора.

"В рамках мероприятий проекта Cashless еconomy анализируются возможности использования технологий blockchain для внедрения инновационной, высокозащищенной, эффективной и гибкой платформы, призванной удовлетворить потребности платежного рынка страны и решить проблемные вопросы в сфере безналичного оборота средств в Украине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что НБУ работает над возможностью создания такого программно-технологического решения. Его реализация позволит построить общегосударственную, прозрачную и высокоэффективную розничную платежную платформу с минимальными транзакционными издержками и практически мгновенной скоростью перевода денег от одного участника другому.

На первом этапе рассматривается возможность осуществить пилотное внедрение прототипа платформы и инновационного платежного инструмента. Пилотный проект планируется провести на волонтерских началах, с привлечением инициативных участников платежного рынка Украины.

После пилота и оценки его результатов НБУ будет принимать решение о дальнейших действиях в отношении полномасштабного развертывания платформы и последующих этапов.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины планирует до 2020 года выпустить собственные электронные деньги.