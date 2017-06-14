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    За рост гривны можно благодарить сельское хозяйство - эксперт

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    Эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский в эфире "ГС" подчеркнул, что нынешний рост курса нацвалюты — не случайность, поскольку летом гривна всегда показывает свою силу.
    Гривны, купюры
    REUTERS Konstantin Chernichkin

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Гривна начала укрепляться. При этом стабильно она растет пока только по отношению к доллару. По отношению к евро гривна показывает то падение, то неуверенный рост. Так, по состоянию на среду официальный курс гривны к доллару укрепился и составил 25 гривен 99 копеек. По отношению к евро официальная гривна тоже немного подросла — до 29 гривен 15 копеек.

    Денежные купюры гривны Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Несколько трезвых слов про укрепление гривны. Надолго счастье такое?

    Чем обоснован рост гривны, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

    "На мировых валютных рынках идет подорожание евро по отношению к доллару. Кросс-курс меняется, и наша гривна тоже колеблется. Что касается стабильности нашей валюты, это, по большому счету, сезонные колебания. Всегда летом — в начале лета, до середины лета — гривна стабилизируется, показывает свою силу. Это связано с рядом факторов. Один из них — это наше любимое сельское хозяйство. Как правило, в мае идет удорожание прошлогодний запасов и те сельхозпроизводители, которые удержали свои запасы до этого периода, они зарабатывают более интересные деньги, и приход валюты — более устойчивый", — пояснил Полховский.

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