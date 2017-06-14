Кабмину следует ограничить будущий рост тарифов в Украине - Землянский

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК завышает цены на дефицитный уголь антрацитовой группы, который импортирует из ЮАР и России. Делается это для того, чтобы заложить в тарифы на электроэнергию высокую стоимость угля и оправдать формулу ценообразования "Роттердам +", заявил эксперт в энергетической сфере Андрей Герус. По его словам, в то время, как другая энергетическая компания — "Донбассэнерго" — покупала антрацит на российском рынке по $75-77 за тонну, ДТЭК импортировал уголь по цене более $90, а стоимость африканского угля ДТЭК завышает примерно на $20 — до $100 за тонну.

Стоит ли опасаться, что такая ситуация повлияет и на тарифы для населения, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

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"Президент подписал закон о рынке электроэнергии, поэтому в любом случае либерализация рынка будет вести к росту тарифов. На каком этапе это произойдет? Как быстро это произойдет? Мне кажется, что в этом случае правительству имело бы смысл принять определенные решения, хотите — меморандум, хотите — постановление, что тарифы на электроэнергию и вообще на коммунальные услуги, не могут возрастать выше какого-то процента. К примеру, 15-20% в год, не более того", — предложил Землянский.