Египет закупил партию пшеницы из Украины

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) купило 300 тысяч тонн пшеницы, из Украины, Румынии и РФ, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с ситуацией трейдеров.

"Сделка, состоящая из пяти партий грузов по 60 тысяч тонн, является четвертой покупкой пшеницы GASC за столько же недель (за четыре последние недели — ред.). В покупку входят три партии российского зерна, одна партия с Украины и одна из Румынии", — отмечает издание.

По словам трейдеров, без учета стоимости доставки одна из российских партий стоила 192,92 доллара за тонну, еще две — по 193,50 доллара за тонну. Румынская партия стоила 193,97 доллара за тонну, исключая стоимость доставки, а украинский груз стоил 192,60 доллара за тонну. Средняя цена поставок составила 193,30 долларов за тонну. С учетом стоимости доставки, средняя стоимость поставок составила 206,28 долларов за метрическую тонну. Отгрузка запланирована на 15-25 июля.

Трейдеры отметили, что GASC приняла пять из 12 предложений, представленных торговыми фирмами в тендере. Эти предложения появились в течение нескольких часов после сообщений о том, что египетский суд отменил систему инспекций сельскохозяйственных товаров, запущенную в прошлом году. Агентство Рейтер сообщало, что Египет может вернуть запрет на содержание спорыньи в импортной пшенице. По информации агентства, такое решение принял суд Египта. Как ожидается, оно будет обнародовано 13 июня.