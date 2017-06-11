Госстат назвал страны-лидеры инвестиций в Украину

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КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Кипр остается основным инвестором в Украину по данным Госстата. За первый квартал 2017 года прямые инвестиции из стран мира в экономику Украины выросли на $733,3 млн и составили $38 млрд.

При этом, по состоянию на 1 апреля 2017 года, основными инвесторами в Украину были: Кипр — 25,6%, Нидерланды — 16,3%, Россия — 11,5%, Великобритания — 5,3%, Германия и Виргинские острова — по 4,4%.

В свою очередь украинские инвестиции сосредоточены в основном в следующих странах: Кипр — 93,3%, Россия — 2,4%, Латвия — 1,1%.

Ранее бывший директор ЕБРР Андрэ Куусвек заявлял, что Украина сможет привлечь больше рыночных инвесторов, если по примеру России объединит фондовые биржи и создаст центральный депозитарий. По словам Куусвека, украинские компании имеют хороший потенциал с точки зрения инвестиций со стороны глобальных инвесторов. Однако для того, чтобы привлечь их на украинский рынок, необходимо провести реформу биржевой инфраструктуры.