Швеция выделила Украине 5 млн евро на гендерное равенство

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Исполнительный директор структуры "ООН Женщины", заместитель генсека ООН Фумзиле Мламбо-Нгкука и посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем подписали соглашение о финансировании проекта "Гендерное равенство в национальных реформах и установлении мира и безопасности в Украине". Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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Проект предусматривает бюджет в пять миллионов евро и рассчитан на четыре года.

"Финансирование будет направлено на обеспечение комплексного национального механизма внедрения гендерного равенства в отраслевых реформах через поддержку работы новосозданного офиса Правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики, а также помощь в реализации Национального плана действий "Женщины, мир, безопасность", — сообщили в пресс-службе.

Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что приоритетными задачами этого проекта определены: мониторинг текущего состояния гендерных вопросов в Украине и динамики общественных изменений, реализация пилотного проекта по внедрению должности советников в силовых ведомствах, повышение институциональной способности и улучшение координации работы всех структур, которые должны обеспечивать гендерное равенство.

Ранее сообщалось, что Европейский союз выделил Украине первый транш в сумме 10 млн евро в рамках программы ЕС "Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине".