наверх
10.06.201716:49
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Швеция выделила Украине 5 млн евро на гендерное равенство

    (обновлено: )4401
    Финансирование направят на обеспечение комплексного национального механизма внедрения гендерного равенства в отраслевых реформах через поддержку работы офиса Правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики.
    Заместитель генсека ООН Фумзиле Мламбо-Нгкука и посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем
    Сайт правительства Украины

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Исполнительный директор структуры "ООН Женщины", заместитель генсека ООН Фумзиле Мламбо-Нгкука и посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем подписали соглашение о финансировании проекта "Гендерное равенство в национальных реформах и установлении мира и безопасности в Украине". Об этом сообщила пресс-служба правительства.

    Кравченко о парадоксах финансирования медицины в Украине. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    "Мы катимся в тартарары". Эксперт о парадоксах финансирования медицины в Украине

    Читайте также: Оборотни нового образца — бандиты в погонах

    Проект предусматривает бюджет в пять миллионов евро и рассчитан на четыре года.

    "Финансирование будет направлено на обеспечение комплексного национального механизма внедрения гендерного равенства в отраслевых реформах через поддержку работы новосозданного офиса Правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики, а также помощь в реализации Национального плана действий "Женщины, мир, безопасность", — сообщили в пресс-службе.

    Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что приоритетными задачами этого проекта определены: мониторинг текущего состояния гендерных вопросов в Украине и динамики общественных изменений, реализация пилотного проекта по внедрению должности советников в силовых ведомствах, повышение институциональной способности и улучшение координации работы всех структур, которые должны обеспечивать гендерное равенство.

    Ранее сообщалось, что Европейский союз выделил Украине первый транш в сумме 10 млн евро в рамках программы ЕС "Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Степан Кубив. Архивное фото
    Украина - ЕС: без виз, но не без правил
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Биржа. Падение фунта. Архивное фото
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Вывеска на здании НАК "Нафтогаз Украины"
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко