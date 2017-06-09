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    Экономика

    Украина вынуждена закупать у России комплектующие для военной техники - нардеп

    Тема:

    Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2 (504)

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    По словам народного депутата от "Народного Фронта" Дмитрия Тымчука, украинский военно-промышленный комплекс может обеспечить потребности украинской армии лишь на 40 процентов, а заменить советскую технику в армии сейчас невозможно из-за колоссальных затрат.
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    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Украина вынуждена в обход запретов продолжать покупать российские комплектующие для военной техники, заявил народный депутат от "Народного Фронта" Дмитрий Тымчук в интервью "Апострофу".

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    "Есть выход: либо закупать в России, либо нигде. Нигде — это означает, что ту технику, которая сейчас выходит из строя во время боевых действий, можно не ремонтировать — ремонтировать нечем, нет комплектующих" — сказал нардеп.

    Нардеп объяснил, что украинский военно-промышленный комплекс может обеспечить потребности украинской армии лишь на 40 процентов, а заменить советскую технику в армии сейчас невозможно из-за колоссальных затрат.

    "Соответственно, наши предприятия, поскольку есть запрет на торговые отношения с Россией, начинают правдами и неправдами получать комплектующие российского производства, но не через закупки. И не потому, что это — коррупционные схемы, а потому, что по-другому — это уже нарушение запрета", — сказал Тимчук.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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