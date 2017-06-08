В Украине отменили госрегулирование цен на продукты

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Кабинет министров принял решение об отмене государственного регулирования цен на продовольственные товары с 1 июля.

Данное постановление опубликовано на сайте правительства.

"Правительство отменило государственное ценовое регулирование на ряд товаров и услуг. В частности, признаны утратившими силу соответствующие акты Кабинета министров Украины, и внесены изменения в ряд постановлений", — сказано в документе.

В постановлении говорится, что главная цель изменений — снижение административного давления на бизнес, устранение чрезмерного вмешательства государства в экономические процессы, развитие конкуренции и дебюрократизация (дерегулирование) в сфере ценообразования.

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Решение правительства упростит процедуру изменения цен в зависимости от ценовых колебаний рынка, что позволит производителям быстрее реагировать на изменения конъюнктуры, сообщает пресс-служба Кабмина.

Ранее правительство отменило с 1 октября 2016 года на три месяца государственное регулирование цен на продукты в виде эксперимента. Целью такого решения было изучение динамики цен без дополнительного влияния государства.