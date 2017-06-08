Суд отказал в зачислении 100 млн грн залога Насирова в госбюджет

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Cоломенский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства обвинения о зачислении в государственный бюджет 100 млн грн залога, внесенного за отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Такое решение огласила судья Светлана Кушнир, отмечает УНИАН.

"В удовлетворении ходатайства отказать", — говорится в резолютивной части решения суда.

Также судья добавила, что данное решение окончательно и не может быть обжаловано.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) отказались предоставить бывшему председателю Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову разрешение на выезд за границу.

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Ранее судья Александр Бобровник установил залог за Насирова в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.