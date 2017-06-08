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    Суд отказал в зачислении 100 млн грн залога Насирова в госбюджет

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    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн (240)

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    Суд отказал в удовлетворении ходатайства обвинения о зачислении 100 млн грн залога за отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова в пользу госбюджета.
    Роман Насиров в Соломенском райсуде Киева
    Facebook Ирины Салий

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Cоломенский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства обвинения о зачислении в государственный бюджет 100 млн грн залога, внесенного за отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

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    REUTERS Dado Ruvic
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    Такое решение огласила судья Светлана Кушнир, отмечает УНИАН.

    "В удовлетворении ходатайства отказать", — говорится в резолютивной части решения суда.

    Также судья добавила, что данное решение окончательно и не может быть обжаловано.

    Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) отказались предоставить бывшему председателю Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову разрешение на выезд за границу.

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    Ранее судья Александр Бобровник установил залог за Насирова в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог.

    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

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