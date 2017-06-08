Турецкий лоукостер готов выйти на украинский рынок

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Турецкий бюджетный авиаперевозчик Pegasus Airlines подал документы в Государственную авиаслужбу Украины для регистрации, сообщил заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань.

По его словам, на данный момент даты и будущие направления рейсов авиакомпании пока неизвестны.

Pegasus может стать вторым лоукостером на украинском рынке после Ryanair, которая планирует уже осенью осуществлять рейсы из Киева и Львова.

Также ведутся переговоры о выходе на украинский рынок с британским лоукостером EasyJet, уточняет "Громадське".

Pegasus airlines начала полеты в Украину с 2010 года. На сегодня авиакомпания осуществляет регулярные рейсы из Стамбула в Харьков, Львов и Запорожье, а также из Анкары в Киев и Одессу.

Ранее сообщалось, что ирландский лоукостер Ryanair отменил обязательное требование для граждан Украины о прохождении визовой проверки при осуществлении рейсов в пределах Шенгенской зоны.