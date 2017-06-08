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    Экономика

    Турецкий лоукостер готов выйти на украинский рынок

    (обновлено: )12
    Турецкий Pegasus Airlines может стать вторым лоукостером на украинском рынке после Ryanair, которая планирует уже осенью осуществлять рейсы из Киева и Львова.
    Аэропорт Борисполь
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Турецкий бюджетный авиаперевозчик Pegasus Airlines подал документы в Государственную авиаслужбу Украины для регистрации, сообщил заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань.

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    По его словам, на данный момент даты и будущие направления рейсов авиакомпании пока неизвестны.

    Pegasus может стать вторым лоукостером на украинском рынке после Ryanair, которая планирует уже осенью осуществлять рейсы из Киева и Львова.

    Также ведутся переговоры о выходе на украинский рынок с британским лоукостером EasyJet, уточняет "Громадське". 

    Pegasus airlines начала полеты в Украину с 2010 года. На сегодня авиакомпания осуществляет регулярные рейсы из Стамбула в Харьков, Львов и Запорожье, а также из Анкары в Киев и Одессу.

    Ранее сообщалось, что ирландский лоукостер Ryanair отменил обязательное требование для граждан Украины о прохождении визовой проверки при осуществлении рейсов в пределах Шенгенской зоны.

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