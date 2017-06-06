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    "Альфа-банк" не намерен продавать свой бизнес в Украине

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (297)

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    Как отмечается, украинский бизнес неприбылен и не показывает "хороших цифр", однако на его постройку было потрачено "много усилий", и "Альфа-банк" пока не намерен от него избавляться.
    Альфа-Банк
    RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. "Альфа-банк" сегодня испытывает трудности с работой в Украине, однако продавать этот бизнес пока не собирается и надеется на нормализацию отношений между странами, заявил совладелец одного из крупнейших частных российских банков Петр Авен.

    "Мы пока к этому решению (о продаже украинского бизнеса — Ред.) не пришли, мы решили там работать, мы не государственный банк", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

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    При этом, по словам Авена, "Альфа-банку" трудно работать в Украине. "Только в прошлом месяце у нас было 80 атак на банк на разные отделения в разных городах (Украины), бросают бутылки с зажигательной смесью, в ежедневном режиме заливают банкоматы строительной пеной… Поэтому там трудно работать, там большие проблемы у нас, конечно", — добавил он.

    Авен отметил, что украинский бизнес неприбылен и не показывает "хороших цифр", однако на его постройку было потрачено "много усилий", и "Альфа-банк" пока не намерен от него избавляться.

    Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и "ВТБ", "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" "ВЭБ"а) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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