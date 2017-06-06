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    Экономика

    Украина и Таиланд подписали торговое соглашение

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    В рамках первого в истории двусторонних украинско-тайских отношений официального визита министра иностранных дел Украины в Таиланд состоялась встреча Павла Климкина с его тайским коллегой.
    Глава МИД Украины Павел Климкин и глава МИД Таиланда Дон Прамудвин
    МИД Украины

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин подписал со своим тайским коллегой Доном Прамудвинаем договор между Украиной и Королевством Таиланд о взаимной правовой помощи по уголовным делам и торговое межправительственное соглашение, сообщает пресс-служба МИД Украины.

    Мужчина поджог сам себя у посольства в Таиланде
    facebook.com/vararin
    Акт самосожжения возле посольства в Таиланде

    Реализация мероприятий, регламентированных подписанными документами, должна существенно способствовать активизации двусторонних контактов между сотрудниками правоохранительных органов и представителями деловых кругов двух стран, говорится в сообщении ведомства.

    "Так, имплементация соответствующих положений межгосударственного Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам существенно активизирует взаимодействие и повысит уровень координации между правоохранителями, прежде всего, в ходе расследований уголовных преступлений, совершенных на территориях Украины и Таиланда.

    Заключение Торгового Соглашения с Таиландом, который является главным торговым партнером Украины в Юго-Восточной Азии с объемом двустороннего товарооборота в 2016 году более чем $600 млн. (при положительном для Украины сальдо в $255 млн.), открывает дополнительные возможности для взаимовыгодного, прагматичного сотрудничества между двумя странами на экономическом и инвестиционном направлениях двусторонних отношений", — сказано в сообщении.

    Климкин пригласил тайского коллегу посетить Украину с визитом. Приглашение было с благодарностью воспринято тайской стороной, добавили в МИД.

    Читайте также: Украина — Таиланд: раз "Оплот", два "Оплот", ноль "Оплот"

    Напомним, ранее Канада окончательно утвердила соглашение о свободной торговле с Украиной.

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