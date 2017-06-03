Запорожский метзавод решил закрыть представительство в Москве

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Наблюдательный совет запорожского завода "Днепроспецсталь" решил закрыть представительство в Москве, говорится в пресс-релизе завода.
Отмечается, что представительство закрывается из экономической нецелесообразностью его дальнейшей деятельности.
Как сообщалось, в 2016 году по сравнению с 2015 годом "Днепроспецсталь" сократила убыток на 42,9%, или на 302,9 млн гривен до 403,651 млн гривен, сократив чистый доход на 7,9%, или на 538,334 млн гривен до 6,319 млрд гривен.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом завод снизил производство стали на 3% до 237,033 тысяч тонн.
VS Energy International Group владеет активами в Украине ("Киевоблэнерго", "Одессаоблэнерго", "Севастопольэнерго", "Херсоноблэнерго", "Днепроспецсталь" им. А.Н. Кузьмина, гостиничный бизнес ("Премьер интернешнл").
Бенефициарами VS Energy являются российский бизнесмен Евгений Гинер, депутат Госдумы Александр Бабаков, Михаил Воеводин и Сергей Шаповалов.
Как сообщалось ранее, глава японской компании Mitsubishi Осаму Масуко не исключает, что с ростом украинского рынка и увеличением спроса, Mitsubishi Motors может построить в Украине автосборочное предприятие.