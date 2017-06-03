наверх
03.06.201707:53
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Запорожский метзавод решил закрыть представительство в Москве

    (обновлено: )45
    Ранее представительство выполняло функции представления и защиты коммерческих интересов предприятия на российском рынке, теперь же закрывается из экономической нецелесообразностью его дальнейшей деятельности.
    Доменная печь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Наблюдательный совет запорожского завода "Днепроспецсталь" решил закрыть представительство в Москве, говорится в пресс-релизе завода.

    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Метинвест" возобновил работу Енакиевского металлургического завода
     Ранее представительство выполняло функции представления и защиты коммерческих интересов предприятия на российском рынке.

    Отмечается, что представительство закрывается из экономической нецелесообразностью его дальнейшей деятельности.

    Как сообщалось, в 2016 году по сравнению с 2015 годом "Днепроспецсталь" сократила убыток на 42,9%, или на 302,9 млн гривен до 403,651 млн гривен, сократив чистый доход на 7,9%, или на 538,334 млн гривен до 6,319 млрд гривен.

    В 2016 году по сравнению с 2015 годом завод снизил производство стали на 3% до 237,033 тысяч тонн.

    VS Energy International Group владеет активами в Украине ("Киевоблэнерго", "Одессаоблэнерго", "Севастопольэнерго", "Херсоноблэнерго", "Днепроспецсталь" им. А.Н. Кузьмина, гостиничный бизнес ("Премьер интернешнл").

    Бенефициарами VS Energy являются российский бизнесмен Евгений Гинер, депутат Госдумы Александр Бабаков, Михаил Воеводин и Сергей Шаповалов.

    Как сообщалось ранее, глава японской компании Mitsubishi Осаму Масуко не исключает, что с ростом украинского рынка и увеличением спроса, Mitsubishi Motors может построить в Украине автосборочное предприятие.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Наручники. Архивное фото
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Андрей Видишенко о захвате Львовского областного совета. Видео
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве
    Интернет
    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний